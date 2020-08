US-Astronauten kehren mit SpaceX-Kapsel von ISS zurück

Zwei Monate nach dem ersten bemannten Start des von der Privatfirma SpaceX entwickelten Raumschiffs „Crew Dragon“ zur ISS sind zwei US-Astronauten wieder auf dem Weg zur Erde. Robert Behnken und Douglas Hurley dockten in der Nacht auf Sonntag (MESZ) mit der Kapsel „Endeavour“ von der Raumstation in 400 Kilometern Höhe über der Erde ab, wie Live-Aufnahmen der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten.

„Hurley und Behnken sind auf dem Weg nach Hause!“, twitterte NASA-Chef Jim Bridenstine. Hurley teilte in einem Tweet mit, dass es „Ehre und Privileg“ gewesen sei, Teil der Mission zu sein. Zuvor hatte die NASA bekanntgegeben, dass die Astronauten am Sonntagabend (MESZ) vor der Küste Floridas nahe der Stadt Pensacola im Golf von Mexiko landen sollten. Bis zuletzt hatte das Wetter wegen des Wirbelsturms „Isaias“ in der Region Sorgen gemacht. Allerdings sollte das Tiefdruckgebiet an der östlichen Küste Floridas entlang ziehen - Hunderte Kilometer entfernt von Pensacola.