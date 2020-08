Im luftleeren Raum hilft für die WSG Tirol nur das Improvisieren

Wien – Wie steht’s um die Improvisationskünste von WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger? Das wird sich in den kommenden Tagen zeigen, denn nach einer Besprechung mit dem Trainerteam am heutigen Montag kehrt die WSG Tirol am Dienstag nach den vormittäglichen Coronavirus-Tests am Nachmittag auf den Trainingsplatz zurück. „Wir werden komplett improvisieren müssen“, weiß der „Silbi“, der sowohl einen neuen Athletiktrainer als auch Zuwachs für die Physiotherapie-Abteilung begrüßen darf.