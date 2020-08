Maßnahmen statt Maske auf Großglockner-Hochalpenstraße

Das Land Kärnten hat am Sonntag die Aufhebung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht am Großglockner und im Nationalpark Hohe Tauern ab Mitternacht angekündigt. „Sowohl die Großglockner Hochalpenstraßen AG als auch der Nationalpark haben sich bereit erklärt, zusätzliche Maßnahmen zu setzen und damit für mehr Sicherheit zu sorgen“, so LH Peter Kaiser (SPÖ). Die Verordnung ist ab Montag wieder außer Kraft.