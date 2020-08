Demos gegen Netanyahu als „Coronavirus-Brutkästen“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Sonntag die „linken“ Demonstrationen gegen seine Politik als „Coronavirus-Brutkästen“ verurteilt. In den frühen Morgenstunden hatte die Polizei vor seiner Residenz in Jerusalem eine stundenlange Kundgebung gewaltsam aufgelöst und zwölf Demonstranten festgenommen.

Am Samstag hatten mehr als 10.000 Menschen vor Netanyahus offizieller Residenz demonstriert. Gegen 2.00 Uhr am Sonntagmorgen trieb die Polizei die verbliebenen Demonstranten auseinander. Dabei hätten die Sicherheitskräfte „angemessene Gewalt“ eingesetzt, erklärte ein Polizeisprecher. Dagegen sagt eine Demonstrantin, die Polizei sei „übermäßig aggressiv“ vorgegangen.

Zu einer Kundgebung an der Privatresidenz Netanyahus in der Küstenstadt Caesarea kamen am Samstag nach Angaben der Polizei weitere 1.000 Menschen. Demonstriert wurde auch in Tel Aviv und anderswo. Die Polizei war mit Hunderten Beamten im Einsatz, nachdem am Dienstag bei einem Anti-Netanyahu-Protest in Tel Aviv Demonstranten von mutmaßlichen Rechten angegriffen worden waren.