Zwischen Telfs und Indonesien: Die Liebe in Zeiten von Corona

Telfs – Der Telfer Stefan Klotz ist 25 Jahre alt, Medizinstudent und seit über vier Jahren mit seiner Freundin Alicia zusammen. Eigentlich ein Paar wie viele andere, bis auf eine Sache: Derzeit trennen die beiden 11.000 km – und damit nicht nur die räumliche Distanz. Denn Alicia kommt aus Indonesien und darf seit dem 17. März nicht mehr nach Österreich einreisen. An diesem Tag waren die EU-Reisebeschränkungen in Kraft getreten und damit alle nicht notwendigen Reisen in die EU verboten. Für die beiden nicht vollkommen unerwartet, sagt Stefan: „Als in China plötzlich innerhalb weniger Tage ein Krankenhaus gebaut wurde, wusste ich: Da kommt was auf uns zu.“ Die für Mai gebuchten Flugtickets waren damit hinfällig, die Hoffnung auf ein baldiges Treffen wird mit jedem Tag kleiner. „Das Schlimmste ist die Perspektivlosigkeit.“