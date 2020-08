Hamilton-Sieg in Silverstone, Verstappen unverhofft Zweiter

Lokalmatador Lewis Hamilton hat sich erwartungsgemäß auch beim Heim-Grand-Prix in Silverstone durchgesetzt. Der amtierende Formel-1-Weltmeister feierte am Sonntag vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Mann Charles Leclerc einen Start-Ziel-Sieg, dabei konnte er sich sogar einen Reifenplatzer in der letzten Runde leisten.