Großangriff auf Gefängnis in Afghanistan während Feuerpause

Am letzten Tag einer relativ stabilen Feuerpause in Afghanistan haben Bewaffnete einen Großangriff auf ein Gefängnis im Osten des Landes verübt. Die Angreifer zündeten eine Autobombe und eröffneten das Feuer auf Wachmänner der Haftanstalt in Jalalabad, teilte ein Regierungssprecher der Provinz Nangarhar am Sonntag mit. Mindestens ein Mensch sei getötet worden, 18 weitere Menschen seien verletzt.