Österreicherin brachte Baby am Strand in Italien zur Welt

Eine 43-jährige Österreicherin hat am Samstag ihr Kind am Strand des norditalienischen Adria-Badeorts Cattolica auf die Welt gebracht. Die Mutter von mittlerweile sieben Kindern verbrachte ihren Urlaub in Cattolica, als sie am Samstag auf die Toilette einer Badeanstalt ging. Kurz darauf schrie sie um Hilfe, berichtete die lokale Tageszeitung „Rimini-Today“.