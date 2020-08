Trump-Beraterin: Coronavirus weit verbreitet in den USA

Die Beraterin von US-Präsident Donald Trump in der Coronakrise, die Ärztin Deborah Birx, sieht die USA in einer neuen Phase der Pandemie. „Was wir heute sehen, unterscheidet sich von März und April. Es (das Coronavirus) ist außerordentlich weit verbreitet“, sagte Birx am Sonntag dem Sender CNN. Jeder Amerikaner müsse eine Maske tragen, egal, wo er lebe.