Ein gewaltiger Brand bedroht tausende Häuser in Kalifornien. Es seien mehr als 1.300 Feuerwehrleute am Kampf gegen die Flammen im Süden des US-Bundesstaates beteiligt, teilten die Behörden am Sonntag mit. Trotzdem sei der Brand außer Kontrolle. Mindestens 2.600 Häuser wurden den Angaben zufolge bereits evakuiert, fast 7.800 Menschen mussten ihr Zuhause verlassen.