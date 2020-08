Werner Kogler: Mittlerweile haben auch wir – scherzhaft gesprochen – Machiavellis „Il Principe“ studiert. Aber die Frage zielt wohl auf die Zusammenarbeit in der Koalition ab. Da ich ein ergebnisorientierter Typ bin, kann ich sagen, dass ich mit dem bisherigen Ergebnis sehr zufrieden bin.

Markus Koza, Sozialsprecher der Grünen, ist da durchaus differenzierter in seiner Einschätzung. Er hat via TT Bruchlinien in der Koalition benannt. Ist da die Wahrnehmung im Klub eine andere?