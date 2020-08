Zerbrechlichkeit der jungen Liebe: Premierenjubel für „Così fan tutte“

Salzburg – „Così fan tutte“, so macht man’s nicht überall, aber in Salzburg, wo man sich zum 100. Geburtstag der Festspiele per Spontanentschluss wenigstens eine pandemietauglich abgespeckte Mozart-Oper abtrotzte. 45 Minuten mussten eingespart werden.

Mit einer weißen Wand, durchbrochen von zwei Doppelflügeltüren und im Gartenbild mittig geöffnet einen Baum freigebend, nahm Leiacker der Bühne die Tiefe. An der Rampe führt eine Treppe in voller Breite hinab ins Orchester – mitten in die Musik. Die Treppe ist Sitzgelegenheit, sonst steht, liegt, kugelt man auf dem Boden. Auf die wechselnden Konstellationen, die so sehr verwirren, fokussiert, als gäbe es keine Außenwelt. Loy dreht die Schraube nach innen, ein Kenner der Psyche und menschlichen Verführbarkeit, der Jugend und wohl auch des Komponisten. Er zeigt, was Mozart durch die Zeiten trägt. Dass Mozart, bevor die Romantiker davon erfuhren, die Doppelbödigkeit, Fragilität und Schatten der Existenz zu benennen wusste, das Atemlose, hoffnungslos Abgründige. Auch das Janusköpfige, das Zuwendung mit Eros verknüpft und Melancholie, Heiterkeit und Spaßigkeit zugleich birgt.