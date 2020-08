Ungebrochener Run auf Psychologiestudium an Uni Graz

Für die 230 Studienplätze in Psychologie haben sich an der Uni Graz nicht weniger als 1.064 Bewerber gemeldet. Für den Aufnahmetest am 25. August musste daher die Grazer Stadthalle angemietet werden. In Molekularbiologie stehen in dem gemeinsam mit der TU Graz angebotenen Studium insgesamt 345 Plätze zur Verfügung, für die es 541 Anmeldungen gegeben hat. In den Pharmazeutischen Wissenschaften rittern 376 Bewerber um 315 Plätze und in Biologie 274 Personen um 220 Studienplätze.