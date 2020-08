Nordirischer Friedensnobelpreisträger John Hume gestorben

Hume war jahrelang Vorsitzender der mehrheitlich katholischen Social Democratic and Labour Party (SDLP), die sich für die friedliche Wiedervereinigung Irlands einsetzte. Gemeinsam mit dem Konservativen Trimble von der unionistischen Ulster Unionist Party (UUP) war er an der Aushandlung des Karfreitagsabkommens von 1998 beteiligt, mit dem der jahrzehntelange blutige Nordirland-Konflikt weitgehend überwunden wurde. Beide Parteien spielen aktuell eine untergeordnete Rolle in der nordirischen Politik.