Spartan Race 2021: Der Termin ist fix, aber der Ort nicht

Oberndorf i. T., St. Johann i. T. – Nach der Absage der für 11. und 12. September geplanten Spartan-EM in Oberndorf richtet der TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol seinen Blick schon auf das nächste Jahr. „Das nächste Spartan Race in der Region St. Johann in Tirol ist für den Zeitraum 10.–12. September 2021 geplant“, heißt es in einer Presseaussendung des Verbandes hoffnungsvoll.