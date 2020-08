Abfallwirtschaft Tirol Mitte: „Ohne Pfandsystem sind Quoten nicht erreichbar“

Bis 2029 sollen 90 Prozent der Kunststoffabfälle getrennt gesammelt und recycelt werden. Aktuell beträgt die Sammelquote nur 70 Prozent. „Eine Anfang des Jahres vom Umweltministerium vorgelegte Studie zeigt klar: Ohne Pfandsystem bei PET-Flaschen sind die Quoten nicht erreichbar“, sagt Egger gegenüber der TT. Das von der Wirtschaftskammer angeführte Argument der höheren Kosten eines Pfandsystems von 60 Mio. Euro jährlich will Egger nicht stehen lassen. „Bei der Sammlung von PET-Flaschen ist immer auch ein großer Teil dabei, der keine Lebensmittel enthalten hat, sondern etwa Reinigungsmittel. Beim Recycling für Getränkeflaschen darf der Anteil dieser Flaschen nur fünf Prozent betragen. Weil Sortieranlagen diese Flaschen nicht voneinander unterscheiden können, muss das Gemisch händisch sortiert werden, was sehr teuer kommt“, sagt Egger, der darauf verweist, dass bei einem Pfandsystem „100 Prozent Getränkeverpackungen“ gesammelt würden. „Dieses hochqualitative Material lässt sich auch gut verkaufen“, so Egger.

Der Obmann des Tiroler Abfallwirtschaftsverbandes verweist zudem auf die Verringerung des Littering – des Liegenlassens von Plastikabfällen in der Natur – in Ländern, in denen es bereits ein Pfandsystem gibt. „Die Rücklaufquote in Deutschland bei Pfandflaschen und Dosen liegt bei 98 Prozent“, erklärt Egger. Zudem sieht er in einem Einwegpfandsystem eine Stärkung des Mehrwegsystems: „Für den Konsumenten spielt es dann keine Rolle mehr, ob er Einweg- oder Mehrweggebinde in den Handel zurückbringt. Und eine Mehrwegflasche aus Glas kann bis zu vierzig Einwegflaschen ersetzen.“