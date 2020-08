Verletzungsopfer vom Donaukanal weiterhin in Lebensgefahr

Ein junger Mann, der Sonntagfrüh schwer verletzt am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt gefunden wurde, war am Montag weiterhin in akuter Lebensgefahr. Die Identität des Verletzten wurde inzwischen geklärt, es handelt sich um einen 25-jährigen Iraker, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Nachfrage. Es bestehe nach wie vor der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen, betonte er.