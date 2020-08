Commerzialbank-Affäre: LH Doskozil politisch unter Druck

Wien – Gegen die Bundespartei verbal ausgeteilt hat der rote Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vergangene Woche. Nun muss er sich verbal verteidigen – in Sachen Commerzialbank Mattersburg. Ob des „Kriminalfalls“ – das Geldinstitut ist insolvent – ist er politisch unter Druck. Die burgenländische ÖVP droht mit einem U-Ausschuss, die FPÖ will eine „Ehrenerklärung“. Bei der Pressekonferenz zur Causa ist Doskozil übellaunig, gereizt.

Ob des Tadels von Polit-Konkurrenten auch an Landesrat Christian Illedits befindet Doskozil: Im Gegensatz zu anderen Parteien bleibe Fehlverhalten in der SPÖ Burgenland nicht ungesühnt. Illedits ist am Wochenende zurückgetreten – weil er vor zwei Jahren ein 100-Gramm-Goldblatt als Geburtstagsgeschenk des SV Mattersburg angenommen hat. Als einen „Akt von politischer Größe“ wertet Doskozil Illedits’ Abgang. Die SPÖ demonstriere damit „politische Sauberkeit“. Bei der ÖVP gebe es solche nicht. Er frage sich, warum ein Baukonzern der Partei von Kanzler Sebastian Kurz eine Million Euro zahle – und warum 70.000 Euro „eines Pleiteunternehmens“ (Wirecard) an Kurz ergangen seien. Ziel müsse sein, „dass sich die Politik abkoppelt von der Wirtschaft, dass es keine Spenden gibt“, sagt Doskozil: „Wir brauchen auch keine Spenden von Gewerkschaft und AK.“ Gesetzesinitiativ werde er werden. Nicht mehr möglich sein solle, „dass Wirtschaftsbetriebe politische Parteien unterstützen“.