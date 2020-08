Innsbruck – Folgendes Szenario: Es ist ein warmer Frühlingstag, die Sonne scheint und die Wiesen, Felder und Obstplantagen tragen Tausende Blüten in verschiedenen Formen und Farben. Unter einem Apfelbaum sitzend geht der Blick nach oben in die Baumkrone. Neben einigen Käfern und Fliegen surrt eine kleine Drohne durch die Luft. Sie steuert die Blüten an und produziert eine mit Pollen gefüllte Seifenblase, die zerplatzt, sobald sie auf den Stempel der Blüte auftritt. Die künstliche Befruchtung wird in Gang gesetzt und die Drohne fliegt weiter zur nächsten Blüte, wo dasselbe Prozedere vonstattengeht.