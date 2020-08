Hochwasser-Voralarm für die Enns in Steyr ausgelöst

In Steyr in Oberösterreich ist Dienstagfrüh gegen 3.30 Uhr der Hochwasser-Voralarm ausgelöst worden. Die Enns nähere sich einem Wasserstand von fünf Metern, berichtete Ö3. Die Abfahrten zur Enns werden gesperrt, Anrainer sollen ihre am Ennskai geparkten Fahrzeuge wegfahren, wurde durchgegeben.