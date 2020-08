Im Theater der Träume hängen die Trauben für den LASK (zu) hoch

FC Sevilla – AS Rom (es gab kein Hinspiel/Entscheidung in einem Match in Duisburg).

Während der LASK heute also im „Theater der Träume" zu Gast ist, erfolgt zeitgleich der Auftakt der Matches in Nordrhein-Westfalen, wenn Inter Mailand in Gelsenkirchen auf den FC Getafe trifft. Dabei erwartet die Polizei keine Problemlagen: Man werde rund um die Veltins-Arena und an bestimmten Punkten der Stadt mit ausreichend Personal im Einsatz sein. Die Begegnung war wegen der Corona-Pandemie vor Monaten ausgefallen und wird nun in einem K.-o.-Spiel ohne Zuschauer ausgetragen.

Das gilt auch für das nächste spanisch-italienische Achtelfinal-Duell am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) zwischen dem FC Sevilla und AS Rom in Duisburg. Die Endrunde mit vier Viertelfinals in Köln, Duisburg, Gelsenkirchen und Düsseldorf sowie zwei Halbfinals und dem Endspiel in Köln am 21. August beginnt am kommenden Montag.