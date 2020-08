Stadtwohnungen in Innsbruck: Politische Debatte um Vergabekriterien entbrannt

Innsbruck – Innsbruck stellt die Vergabekriterien für Stadtwohnungen auf den Prüfstand. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) erklärte gegenüber der TT, dass ein Konses im Rahmen einer politischen Diskussion zu finden sein wird. Diese Diskussion lässt nicht lange auf sich warten – und bei kaum einem anderen Thema zeigen sich die ideologischen Unterschiede der Parteien so eindeutig.

Die SPÖ zeigt sich zwar offen für Willis Vorschlag, ohne Tabus und neue Richtlinien anzudenken. Für Stadtparteiobmann Benjamin Plach ist dabei aber eines ganz klar: „Unbefristete Mietverträge sind unerlässlich für die langfristige Sicherheit und auch den Erhalt der ansässigen Bevölkerung in Innsbruck.“ Für Unruhestifter in den jeweiligen Wohnsiedlungen bzw. Sonderfälle gibt es jetzt schon die Möglichkeit, in Ausnahmefällen befristete Mietverträge zu vergeben, eine generelle Öffnung hin zu befristeten Mietverträgen lehnt die SPÖ ab.