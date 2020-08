ORF-Sendung „Land der Berge“ mit Marlies Raich heute Abend aus Osttirol

Lienz – Bereits zum vierten Mal moderiert die ehemalige Slalomkönigin Marlies Raich die ORF-Sendung „Land der Berge“. Diesmal führen sie ihre alpinen Streifzüge nach Osttirol. Viermal gewann Raich auf dem Lienzer Schlossberg ein Slalom-Weltcuprennen. Dass sie diesen Hang nun entlang des Single-Trails mit dem Mountainbike bezwingt, weckt natürlich viel Emotion beim Ex-Skistar. Gemeinsam mit bekannten Osttirolern, wie dem dreifachen Mountainbike-Weltmeister Alban Lakata, entdeckt Raich die schönsten Flecken Osttirols, zu Fuß und auf dem Bike. Der Adrenalin-Klettersteig in der Galitzenklamm hält, was er verspricht. Weiter geht es für die Moderatorin über den Madonnen-Klettersteig bis hinauf auf die Gamswiesenspitze mitten in den Lienzer Dolomiten. Pure Entschleunigung wartet im Villgratental auf Raich.