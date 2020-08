Österreicher wegen Beschädigung von Canova-Werk angezeigt

Ein oberösterreichischer Tourist ist wegen der Beschädigung eines Werks des italienischen Bildhauers Antonio Canova (1757-1822) in einem Museum in Possagno unweit von Treviso angezeigt worden. Der 50-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen gehörte zu einer Gruppe aus rund zehn Österreichern, die das Museum am Samstag besucht hatten. Die Anzeige wurde von der Museumsleitung eingereicht.