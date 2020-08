Hagia Sophia: Vergeltung an alten Moscheen in Griechenland

Die Rückverwandlung der Istanbuler Hagia Sophia zur Moschee durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat in Griechenland Aktionen gegen dort noch bestehende islamische Heiligtümer ausgelöst. So wurden im mittelgriechischen Trikala die Überreste der „Blei-Moschee“ von einem Mob „gesteinigt“ und dabei noch weiter zerstört, wie Kathpress am Montag berichtete.