Osteuropa-Experte Mangott: „Österreich ist gut angeschrieben“

Von Cornelia Ritzer

Wien – In Weißrussland (Belarus) kommt es seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor knapp einer Woche jeden Tag zu Massenprotesten. Österreich hat sich in der Vergangenheit um enge Beziehungen zum osteuropäischen Staat bemüht.

Im November 2019 empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko – der 1994 an die Macht kam und sein Land seither diktatorisch regiert – in Wien. Beide lobten die bilateralen Beziehungen. Zuvor, im März 2019, reiste Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Weißrussland und traf Staatspräsident Lukaschenko in Minsk. Das war damals bereits der dritte Besuch eines hochrangigen österreichischen Politikers in Weißrussland innerhalb eines Jahres. Österreich erhoffte sich von der stärkeren Präsenz auch wirtschaftliche Vorteile. So betonte Bundespräsident Van der Bellen anlässlich des Lukaschenko-Besuchs in Wien im November 2019: „Uns ist sehr daran gelegen, diese guten Wirtschaftsbeziehungen weiter zu vertiefen.“

Diese Strategie zeigt Wirkung. Nach einem starken Rückgang österreichischer Warenexporte im Jahr 2018 um minus 12,5 Prozent stiegen die Exporte im Gesamtjahr 2019 um plus 10,3 Prozent, das Volumen kletterte von 114,5 Mio. Euro auf 126,3 Mio. Euro im Jahr 2019. Verantwortlich für den Zuwachs waren in erster Linie Exporte von Kernreaktoren, Kesseln, Maschinen und mechanischen Geräten. Österreichische Importe aus Weißrussland sind im Jahr 2019 um minus 12,1 Prozent auf 26 Mio. Euro gesunken.

Doch der Ausblick sei günstig. „In den letzten Jahren hat sich das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Belarus verstärkt“, berichtet Rudolf Lukavsky, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Moskau, der auch für die Republik Belarus zuständig ist. Viele österreichische Firmen seien allerdings schon seit mehreren Jahrzehnten im osteuropäischen Staat aktiv. Noch in kommunistischen Zeiten, etwa in den 80er-Jahren, lieferte die Voest Alpine schlüsselfertige Anlagen für ein Stahlwerk in Shlobin, das heute eine Kapazität von 3 Mio. Tonnen Stahl pro Jahr hat, informiert das Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer. „Interessante Lieferchancen“ gebe es für österreichische Firmen außerdem durch Investitionen in Umweltschutz und bei der Modernisierung von Industrie- oder Recyclinganlagen. Die Entwicklung der politischen Lage – ob sich diese beruhigt oder sie eskaliert – werde beobachtet, heißt es aus der Kammer.

Weißrussland ist ein enger Verbündeter Russlands, so gibt es etwa eine Zoll- und Verteidigungsgemeinschaft, Moskau stützt das Land mit günstigen Gas- und Öllieferungen sowie mit Krediten. Aber auch andere Wirtschaftsbeziehungen sind für Minsk wichtig. „Österreich ist ein großer Direktinvestor in Weißrussland, deshalb ist Österreich sehr gut angeschrieben“, sagt der Innsbrucker Politikprofessor Gerhard Mangott. Wichtige Partner für den osteuropäischen Staat sind außerdem Polen, Tschechien und die Slowakei, trotzdem sei der Handel mit der Europäischen Union „vergleichsweise niedrig“, weiß der Osteuropa-Experte.

Viele Unternehmen sorgen sich nun, welche Auswirkungen EU-Sanktionen gegen Weißrussland haben könnten. Vergangene Woche brachte die EU Strafmaßnahmen wegen der Polizeigewalt gegen Unterstützer des Staatschefs auf den Weg. Schon mehrmals hat die Europäische Union Sanktionen gegen Weißrussland verhängt, 2004 wegen verschwundener Oppositioneller, 2010 nach der blutigen Niederschlagung von Demonstrationen gegen die damalige Präsidentenwahl. „Diese Sanktionen waren immer so genannte Blacklisting-Sanktionen“, berichtet Mangott. Sie richteten sich gegen einzelne Personen und Unternehmen und hatten Visa- oder Konto-Sperren zur Folge. 2016 wurden sie wegen der Vermittler-Rolle Weißrusslands im Ukraine-Konflikt großteils aufgehoben. „Es ging der EU um das geopolitische Ziel, Weißrussland näher an die EU heranzuführen und aus der Umklammerung durch Russland zu lösen“, analysiert Mangott. Und: „Wirtschafts- und Finanzsanktionen, wie es sie gegen Russland gibt, hatten wir von der EU gegen Weißrussland aber noch nie.“ Dabei werde es vermutlich bleiben, so der Experte.

Laut Mangott kam die Reaktion der österreichischen Staatsspitze zur Gewalt rund um die Massenproteste „sehr spät“. Er vermutet, dass sich Österreich nicht exponieren wollte, „solange es die große Wahrscheinlichkeit gab, dass Lukaschenko am Ruder bleiben wird“.