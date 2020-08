Brexit-Sorgen: Die Briten wandern in die Europäische Union

London – In den Jahren nach dem Brexit-Referendum 2016 sind im Schnitt knapp 74.000 Briten pro Jahr in ein anderes EU-Land übersiedelt. Das waren um 30 Prozent mehr als in den Jahren zuvor. Bei den Zielländern verzeichneten Spanien und Frankreich die größte Zunahme. Das berichtete der Guardian unter Berufung auf eine Studie der Oxford University und des Berlin Social Science Centers. „Das Wachstum der Zahlen ist von einer Größenordnung, die man erwarten würde, wenn ein Land von einer größeren wirtschaftlichen oder politischen Krise getroffen wird“, sagte Daniel Auer, einer der Studienautoren.

Zudem haben viele Briten, die bereits in einem anderen EU-Land wohnten, nach dem Brexit-Referendum dort die Staatsbürgerschaft beantragt. In den Jahren seit 2016 hat Großbritannien im Schnitt fünfmal so viele Staatsbürger an andere EU-Staaten verloren wie in den Jahren zuvor, am meisten an Deutschland.