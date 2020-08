Zweijähriger bei Fenstersturz lebensgefährlich verletzt

Ein knapp drei Jahre alter Bub ist am Montagabend in Thüringerberg nahe Bludenz aus einem Fenster im dritten Obergeschoß eines Wohnhauses gestürzt. Das Kind fiel über acht Meter in die Tiefe, schlug auf einem Betonboden auf und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu, informierte die Polizei. Es wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.