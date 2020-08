BBT-Zulauf in Südtirol genehmigt, in Bayern auf Eis gelegt

Innsbruck, Bozen – Der Brennerbasistunnel, der um das Jahr 2030 in Betrieb gehen soll, ist ohne Zulaufstrecken im Norden und im Süden eine amputierte Bahnstrecke. In Deutschland geht nichts weiter, vor 2050 dürfte es mit dem viergleisigen Ausbau nichts werden. Der Raumordnungsprozess im Landkreis Rosenheim wurde gestoppt, alle fünf präsentierten Trassenvorschläge wurden abgelehnt. Einziger Lichtblick sind dort die bayerischen Grünen, die auf ihrem „Online-Parteitag“ am 11. Juli mit überwältigender Mehrheit einem Ausbau des Brenner-Nordzulaufs auf vier Gleise zugestimmt haben.