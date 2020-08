Kantönligeist soll nicht mehr herumgeistern

Innsbruck – Rund 120.000 Euro lassen sich das Land und die GemNova, das eigene Serviceunternehmen des Tiroler Gemeindeverbands, den Strategieprozess „Zukunft Gemeinde – Agenda 2030“ kosten. Pünktlich vor der Gemeinderatswahl Anfang 2022 soll er abgeschlossen sein. Als Projektverantwortlicher fungiert der ehemalige Bundesrat und ÖVP-Geschäftsführer Georg Keuschnigg, der zuletzt bis zu seiner Pensionierung beim Institut für Föderalismus beschäftigt war. Mit rund 15.000 bis 25.000 Euro bezifferte Keuschnigg seinen Werksvertrag. Im Prinzip geht es um ein seit Jahren diskutiertes Thema, nämlich die Gemeindekooperationen. Am Ende der Agenda 2030 soll ein Leitfaden die Zusammenarbeit einfacher machen.

Tirols Gemeinden stehen mit rund 1,3 Milliarden Euro in der Kreide, in einer gestern von Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP), Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (ÖVP) und GemNova-Geschäftsführer Alois Rathgeb präsentierten Umfrage unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern – 136 von 279 haben daran teilgenommen – bezeichnen 40,4 Prozent die budgetäre Situation in ihrer Gemeinde als nicht ausreichend. Generell wird die wirtschaftliche Entwicklung trotz Corona eher positiv gesehen.