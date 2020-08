FPÖ will Illedits in Ibiza-U-Ausschuss laden

Die FPÖ will den am vergangenen Samstag im Burgenland wegen Geschenkannahme zurückgetretenen SPÖ-Landesrat Christian Illedits in den Ibiza-Untersuchungsausschuss laden. Als Begründung führen die Freiheitlichen einen Konnex zum Glücksspielkonzern Novomatic an, über den die „Kronen Zeitung“ am Dienstag berichtete.