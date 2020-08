Erneut Überschwemmungen im Jemen - 16 Tote

Im Bürgerkriegsland Jemen sind erneut hunderte Familien von schweren Regenfälle und Überschwemmungen betroffen. Mindestens 16 Menschen, darunter acht Kinder, kamen in den Fluten ums Leben. Eine Person wurde durch einen Blitzschlag getötet. Bürger wurden vor drohenden Schlammlawinen und Bergrutschen gewarnt. In Marib und weiteren Provinzen wurden Häuser sowie Strom- und Wasserleitungen zerstört.

Der Wetterdienst des Landes verzeichnete am Dienstag allein in der Provinz Hudaida 111 Millimeter Niederschlag innerhalb von 24 Stunden. Das ist etwa ein Fünftel der Menge, die über ein gesamtes Jahr durchschnittlich in Berlin gemessen wird. Erst Mitte April hatte es bei Überschwemmungen im Jemen mehrere Tote gegeben.