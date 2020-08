Starke Explosion erschüttert libanesische Hauptstadt Beirut

Die libanesische Hauptstadt Beirut ist am Dienstag von einer starken Explosion erschüttert worden. Die Detonation in der Hafengegend war in großen Teilen der Stadt zu spüren, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP und der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Am Himmel stand eine riesige Rauchwolke, zahlreiche Fensterscheiben in angrenzenden Gebäuden zersprangen.