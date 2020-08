Arizona unterlag mit Grabner Nashville mit 2:4

Die Arizona Coyotes mit dem Villacher Stürmer Michael Grabner haben in der Play-off-Qualifikation der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den Ausgleich kassiert. Die Coyotes mussten sich am Dienstag in Edmonton gegen die Nashville Predators mit 2:4 geschlagen geben. In der „Best of five“-Serie um den Aufstieg in die Hauptrunde steht es 1:1, das dritte Spiel steigt am Mittwoch um 20.30 Uhr MESZ.