Zahlreiche Feuerwehreinsätze nach Unwetter im Südburgenland

Im Südburgenland haben am Dienstag Unwetter, die am späten Nachmittag einsetzten, die Feuerwehren auf Trab gehalten. Vor allem in den Bezirken Jennersdorf und Güssing gab es laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wegen Überschwemmungen, abgedeckter Häuser und umgestürzter Bäume zahlreiche Einsätze. Im Bezirk Jennersdorf wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.