Mindestens zehn Tote bei Unfall in Griechenland

Bei einem Autounfall in Nordgriechenland sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen - allen Anzeichen nach Migranten. Acht Menschen seien noch am Unfallort nahe der Hafenstadt Alexandroupolis gestorben, weitere zwei in einem Krankenhaus der Hafenstadt, berichteten am Mittwoch griechische Nachrichtensender unter Berufung auf die Polizei. Zwei Menschen schweben noch in Lebensgefahr.