Der Reuttener Hahnenkamm „steht“ weiter still

Höfen – Jeden Tag macht eine neue Meldung die Runde, was sich bezüglich der Reuttener Seilbahnen am Hahnenkamm getan haben soll. Das Aufsperren stehe unmittelbar bevor, heißt es. Oder die Unterländer Pletzer-Gruppe aus Hopfgarten, dann gar wieder der Kühtaier LA Mario Gerber, Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich und Neffe des Reuttener Seilbahnbesitzers, hätten die Bahn gerade eben erworben. Eigentümer Peter Gerber kann keine dieser Erzählungen bestätigen.