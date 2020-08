Sozialdemokraten regen erneut „Beteiligungsfonds für Krisenfirmen“ an

Wien – Viele Unternehmen hätten ob der Corona-Krise finanziell viel verloren. Haftungen und Garantien bzw. Kredite reichten in vielen Fällen nicht, um sicherzustellen, dass Betriebe überleben, befinden die Sozialdemokraten.

Und so regen sie erneut an, dass sich der Bund mittels eines Fonds an Unternehmen beteiligt, „die neben liquiditäts- kapitalstärkende Maßnahmen benötigen“.