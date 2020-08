Vier Todesopfer durch Tropensturm „Isaias“ an US-Ostküste

Durch den Tropensturm „Isaias“ sind an der Ostküste der USA vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen starben nach Behördenangaben am Dienstag (Ortszeit), als ein von „Isaias“ ausgelöster Tornado über einen Wohncontainer-Park in North Carolina hinwegfegte. Zwei weitere Menschen wurden in den Staaten New York und Maryland in ihren Autos von umstürzenden Bäumen erschlagen.