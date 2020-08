„Genussbotschafter“ setzen Fokus auf Wissen aus der Backstube

Ötztal – Für Lehrlinge in den Berufen Koch sowie Hotel- und Gastgewerbeassistent fand jüngst ein Modul zur Almwirtschaft statt. Im Rahmen der „Genussbotschafter“ im Ötztal legte man nach der ersten Einheit rund um die Fleischverarbeitung diesmal den Fokus auf ein völlig neues kulinarisches Universum. Dabei lernten die Nachwuchs­gastronomen unter anderem, wie Ziegenkäse produziert wird, wie aufwändig sich das Gewinnen von Honig gestaltet oder wie viel Geschick es bedarf, um die perfekte Breze zu kreieren.

„Die Auszubildenden in der Gastronomie sind unsere Partner der Zukunft. Deshalb müssen wir sie als regionale Erzeuger früh genug ansprechen“, erklärt Marcel Klotz von der Ötztaler Gebirgsimkerei. Diese Ansicht unterstützt auch Gerhard Gstrein von der gleichnamigen Bäckerei in Längenfeld: „Durch dieses Projekt erfahren die jungen Leute hautnah, wie viel Handarbeit und welche Anstrengungen notwendig sind, um die Qualität auf den Punkt zu bringen.“ Projektleiter Raphael Kuen ist positiv gestimmt: „Die Teilnehmer sind die zukünftigen Entscheidungsträger in ihren Betrieben. Hoffentlich besinnen sie sich auf ihre Erfahrungen und präferieren heimische Produzenten.“ (TT)