Filmfestival Locarno 2020 startet

Am Mittwochabend startet das 73. Filmfestival in Locarno - allerdings anders als gewohnt. Anstatt eines feierlichen Auftakts auf der Piazza Grande werden die Reden via Youtube übertragen. Der Coronakrise zum Trotz gibt es 121 Filme zu sehen. Eröffnet wird das Festival, das dieses Jahr in „Locarno 2020 - For the Future of Films“ umbenannt wurde, mit „First Cow“ von US-Regisseurin Kelly Reichardt.