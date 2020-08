Bootsunglück mit mehreren Toten in Bangladesch

Mindestens 17 Menschen sind bei einem Bootsunglück in Bangladesch ums Leben gekommen. Das Boot mit 48 Passagieren an Board sei am Mittwoch in einem Gewässer im Nordosten des Landes gekentert, sagte ein Behördenmitarbeiter. Ein möglicher Grund für das Unglück könnte das stürmische Wetter gewesen sein, hieß es.