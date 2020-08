Büros in der Corona-Krise: Die prunkvollen Türme werden verstoßen

Je größer der Erfolg, umso höher muss der Büroturm eines Unternehmens sein. In den großen Städten wurden die Komplexe der Reihe nach aus dem Boden gestampft – es wirkte wie ein Wettkampf. Doch das Statussymbol der Globalisierung könnte aufgrund der Corona-Krise der Vergangenheit angehören. Denn viele Chefs gehen davon aus, dass ihre Angestellten auch in Zukunft vermehrt von zu Hause aus arbeiten. Daher tendieren viele Unternehmer dazu, hier den Rotstift anzusetzen und teure Mieten einzusparen. Und vielleicht so in der Zukunft noch erfolgreicher zu sein.