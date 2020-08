Franz Fischler im TT-Interview: „Nicht denselben Fehler zweimal machen"

Fischler: Grundsätzlich gibt es im Umgang mit Risiken zwei Vorgehensweisen. Die eine ist die amerikanisch- angelsächsische, die darauf aufbaut, dass man die Standardsetzung der Industrie überlässt, aber dafür strikte Haftungsregeln hat. In Europa ist es anders, da haben wir Standards, auf die Gesellschaft und Industrie bauen können, und solange sich die Industrie an diese Standards hält, kann sie auch nicht belangt werden. Nullrisiko ist wörtlich zu verstehen. Denken Sie an unsere Lebensmittel. Da glaubt jeder, dass die zu hundert Prozent sicher sein müssen. Das stimmt aber nicht. Das Risiko ist kleiner geworden, aber es ist nicht null.

Fischler: Nein, das sehe ich nicht so. Der Staat ist in der Regel immer noch ein schlechter Unternehmer. Aber Corona hat aufgezeigt, dass wir neu diskutieren müssen, was wir staatlich regeln wollen und was nicht. Aber auch: Was kann der Nationalstaat lösen und wozu braucht es eine Staatengemeinschaft? Unter Berufung auf Corona hat man über Nacht jede Menge EU-Regeln außer Kraft gesetzt und nationalstaatlich agiert. Die EU war verschwunden. Jetzt kommt man drauf, dass gewisse Dinge unbedingt gemeinschaftlich organisiert werden müssen. Es kann nicht sein, dass wir beispielsweise in ganz Europa keine Antibiotika-produktion mehr haben. Die Schlussfolgerung muss aber auch sein, dass nicht jeder EU-Staat eine eigene Produktion ansiedelt. Wenn also in Kundl die einzige generische Antibiotika-Herstellung Europas stattfindet, ist das für uns in Tirol wertvoll, aber zugleich eine gesamteuropäische Verantwortung.