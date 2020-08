Uni Graz leistet Detektivarbeit um syrisches Kulturerbe

Die digitale Erfassung erleichtert die Arbeit erheblich - vor allem, wenn die Handschriften und -sammlungen etwa wegen der Abgelegenheit der Aufbewahrungsorte oder ihrer Sprache bisher wenig Beachtung fanden. In diese Kategorie fällt auch die Sammlung syrischer Manuskripte und Fragmente, die in Armenien aufbewahrt werden. Mit ihrer Erfassung sind Renhart, Ephrem Aboud Ishac und Andrea Schmidt seit Jahren beschäftigt. Das Projekt erfasst alle Syriaca der Handschriftensammlung des Matenadaran, der großen Handschriftensammlung in der armenischen Hauptstadt Eriwan, und in Etschmiadsin in der Provinz Armawir. Die Experten setzen dabei auf eine selbst entwickelte Technologie: Mittels eines patentierten, mobilen Digitalisierungstisches können sie die wertvollen Schriftstücke objektschonend scannen, ohne dass das Kulturgut den Ort verlassen muss. Am Ende steht die Edition des Kataloges aller Syriaca des Matenadaran, in dem die Werke in Deutsch und Armenisch beschrieben und kommentiert werden.