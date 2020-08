Oö. Bergretter rückten dreimal wegen Alpinisten aus

Dreimal ist die Bergrettung in den vergangenen beiden Tagen im Bezirk Gmunden ausgerückt, um erschöpfte Alpinisten vom Berg zu holen. Am Mittwoch um 15.15 Uhr kamen sie einem slowakischen Paar auf einem Klettersteig am Predigtstuhl zu Hilfe. Der 43-Jährige verkrampfte sich in einem Kletterabschnitt so sehr, dass er nicht mehr weiter konnte und seine Begleiterin die Einsatzkräfte rief.