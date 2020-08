Das lange Warten hat ein Ende: Im ganzen Tiroler Unterhaus rollt der Ball wieder

A wie Abstiegskandidaten: Weil in Zirl mit neun Minuspunkten (Aufstiegsverzicht) in die Saison gestartet wird, ist der ehemalige Regionalligist als potenzieller Absteiger zu handeln. Auch das erklärte Saisonziel ist laut Trainer Wolfgang Kleissl der Nichtabstieg. Genauso gefährlich wird es für die Union. Die Landeshauptstädter konnten in der abgebrochenen Saison nur sieben Zähler einfahren und verweilten auf dem letzten Tabellenplatz. Punktegleich mit den Innsbruckern stand der FC Söll. Die Unterländer „verstärkten“ sich nur mit eigenen U18-Spielern und setzen weiterhin auf Trainer Georg „Schurlie“ Kirchmair.

E wie Eigenbau: Auch der SV Kematen setzt auf sein­e letztjährige Mannschaft. Neu in der Mannschaft sind mit Oscar Classen, Alexander Fagschlunger und Co. nur Eigenbau-Spieler, welche allesam­t die Nachwuchsmannschaften durchliefen. In der südlich vom Inn gelegenen Gemeinde macht man dies nicht aus rein finanziellen Gründen. „Unser Ziel ist es, so weit vorne wie möglich zu sein und die jungen Spieler an den Erwachsenenfußball heranzuführen“, so Trainer Christoph Aschenwald. Auch in St. Johann verstärkte sich die Tiroler-Liga-Mannschaft mit U18-Eigenbau-Spielern. Was Trainer Roland Springinsfeld als Saisonziel ausgab: „Wir wollen viele junge Spieler in die Mannschaft integrieren.“