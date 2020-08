Dank eines Doppeljackpots warten am kommenden Sonntag gleich 2,5 Millionen Euro im Lotto-Topf. Den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl tippte am Mittwoch ein Wiener, so die Österreichischen Lotterien am Donnerstag. Er war mit einem Quicktipp erfolgreich und erhält für seinen Sologewinn rund 112.700 Euro.