Seniorin in Linz bei angeblicher Stromkontrolle bestohlen

Erneut ist in Linz eine Seniorin bei einer angeblichen Stromkontrolle bestohlen worden. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag. Erst am Mittwoch vergangener Woche war ein auf die gleiche Art verübter Diebstahl angezeigt worden.