75 Jahre Hiroshima: Japan gedenkt Opfer der Atombomben

UNO-Generalsekretär Guterres warnte: „Spaltung, Misstrauen und mangelnder Dialog drohen die Welt zu einem ungezügelten strategischen Nuklearwettbewerb zurückzubringen. „Er wollte selbst an der Gedenkzeremonie in Hiroshima vor Ort teilnehmen, musste aber wegen der Corona-Pandemie absagen. Das Netz aus Rüstungskontrolle, Transparenz und vertrauensbildenden Instrumenten, das während und in der Folge des Kalten Krieges geschaffen worden sei, „franst aus“.

Auch die NATO-Staaten lehnen den UNO-Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW) ab. Er drohe die Abrüstungsbemühungen im Rahmen des vor 50 Jahren in Kraft getreten Atomwaffensperrvertrags (NPT) zu unterlaufen, warnten die Kritiker. Auch Japan, das den NPT 1976 ratifiziert hatte und als nunmehriger Verbündeter unter dem atomaren Schutzschild der USA steht, will dem neuen UNO-Vertrag nicht beitreten. Regierungschef Shinzo Abe ging auf den UNO-Vertrag in seiner Rede am 75. Jahrestag in Hiroshima auch nicht ein.